Жителю Адыгеи назначили четыре месяца исправительных работ за неуплату алиментов

Мужчина намеренно не устраивался на работу, дабы не исполнять обязательств Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителю Кошехабльского района Адыгеи назначили четыре месяца исправительных работ за неуплату алиментов. Мужчина намеренно не устраивался на работу, дабы не исполнять обязательств.

- Согласно решению суда гражданин Ш. 1988 года рождения был обязан выплачивать алименты на содержание сына в размере 8000 рублей, что соответствует 83% установленной по Краснодарскому краю величины прожиточного минимума на детей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», мужчина задолжал 330 тысяч рублей, которые он должен был выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына. По решению суда отцу ребенка назначили четыре месяца исправительных работ.