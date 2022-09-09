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Общество9 сентября 2022 9:26

Жителю Адыгеи назначили четыре месяца исправительных работ за неуплату алиментов

Мужчина избегал ответственности по выплате необходимых средств
Валерия ГОДОВНИКОВА
Мужчина намеренно не устраивался на работу, дабы не исполнять обязательств

Мужчина намеренно не устраивался на работу, дабы не исполнять обязательств

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителю Кошехабльского района Адыгеи назначили четыре месяца исправительных работ за неуплату алиментов. Мужчина намеренно не устраивался на работу, дабы не исполнять обязательств.

- Согласно решению суда гражданин Ш. 1988 года рождения был обязан выплачивать алименты на содержание сына в размере 8000 рублей, что соответствует 83% установленной по Краснодарскому краю величины прожиточного минимума на детей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», мужчина задолжал 330 тысяч рублей, которые он должен был выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына. По решению суда отцу ребенка назначили четыре месяца исправительных работ.