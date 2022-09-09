Глава Сочи Алексей Копайгородский проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Глава Сочи проголосовал на выборах Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мэр Сочи проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва. Об этом Алексей Копайгородский сообщил в своем telegram-канале.

В городе-курорте 9 сентября открылись 244 избирательных участка. Жители могут проголосовать здесь в течение трех дней с 8:00 до 20:00.

- Новый состав парламентариев определит направления развития, в частности, нашего города на ближайшие пять лет. Я призываю всех выполнить свой гражданский долг, прийти и проголосовать. Мы провели масштабную работу по подготовке и проведению выборов. Свой голос должен отдать каждый сочинец, от этого зависит будущее нашего курорта! – отметил глава Сочи.

В регионе насчитывается 4,3 миллиона избирателей, из которых почти 57 тысяч проголосуют впервые. Всего в крае открыто более 2,8 тысячи избирательных участков.