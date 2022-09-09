В Сочи состоится XIII Международный фестиваль Sochi Jazz Festival Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сезон фестивалей стартовал на курортах Кубани. Первые мероприятия начнутся уже 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, 10 сентября гостей «Атамани» ждет большая дегустация плова на «Празднике риса». 17 сентября в выставочном комплексе состоится фестиваль семейных традиций «Казачьему роду нэма пэрэводу».

На 1 октября запланировано открытие фестиваля казачьих воинских традиций «Казачий берег», а 8 октября - «Кубанские разносолы». 15 октября в «Атамани» состоится фестиваль шашлыка, а 22 октября – краевой праздник традиционной кухни народов Кубани «За общим столом».

С 23 по 30 сентября в Анапе пройдет творческий фестиваль «Киношок». А с 21 по 25 на курорте состоятся первые «Горгиппийские игры». В рамках спортивного фестиваля пройдут соревнования по 11 видам спорта среди участников от 12 до 15 лет. В Анапу прибудут спортсмены из 20 городов страны.

Тем временем в Сочи с 18 по 23 сентября на курорте «Роза Хутор» впервые пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Участники, российские видеосервисы, представят новинки сезона – сериалы и полнометражные фильмы.

- Крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2022-2023, также пройдут вечерние показы фильмов. Зрители и гости смогут проголосовать за проекты в нескольких номинациях. Представители сервисов обсудят вопросы, которые волнуют индустрию, определят вектор развития и взаимодействия, - рассказали в пресс-службе администрации города.

В Сочи с 14 по 18 сентября состоится XIII Международный фестиваль Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана. Откроют мероприятие 15 сентября джазовым парадом по улице Навагинской и Гала-концертом на площади Флага. Оpen-air концерты здесь же пройдут 15 и 16 сентября. Хедлайнерами фестиваля станут Лариса Долина, группа Therr Mait и руководитель мероприятия Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром. Их концерты запланированы на 17 и 18 сентября в зале «Фестивальный».

А 24 и 25 сентября на «Сочи Автодроме» состоится мультиформатный музыкальный «Фестиваль № 1» от создателей «Нашествия» и АНО «Росгонки». Здесь выступят популярные рок-группы и поп-исполнители и пройдут спортивные мероприятия, будут работать лектории, выставки и детские зоны.

Подробности о фестивалях на курортах Краснодарского края размещены на региональном туристическом портале.