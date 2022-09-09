Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Евгений Первышов проголосовал на выборах депутатов ЗСК Фото: t.me/PervyshovEA

Бывший мэр Краснодара проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва. Об этом Евгений Первышов сообщил в своем telegram-канале.

- Уверен, что краснодарцы, жители Динского района и всей Кубани сделают правильный выбор, и их интересы в ЗСК будут представлять настоящие профессионалы, готовые работать в интересах людей. И здесь действительно важен голос каждого из нас, - отметил экс-глава краевого центра.

Напомним, на Кубани 9 сентября открылись более 2,8 тысячи избирательных участков. Из них 392 заработали в Краснодаре, где задействовано почти 5,7 тысячи наблюдателей.

Жители могут проголосовать в течение трех дней – с 9 по 11 сентября – с 8:00 до 20:00.