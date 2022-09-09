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Общество9 сентября 2022 10:21

В Тахтамукайском районе 63,5 тысячи жителей могут проголосовать на выборах

Процесс выборов организован согласно требованиям санитарно-эпидемиологических норм
Валерия ГОДОВНИКОВА
На территории республики стартовали выборы, которые продлятся до 11 сентября

На территории республики стартовали выборы, которые продлятся до 11 сентября

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Тахтамукайского района Адыгеи присоединились к выборам. На территории республики стартовало голосование, которое продлится до 11 сентября.

- По состоянию на 1 июля 2022 года численность избирателей в Тахтамукайском районе составляет 63 500 человек, - сообщили в пресс-службе администрации Тахтамукайского района.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в муниципалитете действуют 43 участковые избирательные комиссии. Кроме того, местные жители могут проголосовать из дома.