Игорь Галась проголосовал на выборах депутатов ЗСК Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первый вице-губернатор Игорь Галась проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

9 сентября в регионе стартовали 102 избирательные кампании и открылись более 2,8 тысячи участков.

- Кубань всегда отличалась высокой явкой на выборах - как федерального, так регионального и муниципального уровней. Уверен, жители края и в этот раз активно проявят свою гражданскую позицию, отдав голос за кандидатов, которых считают достойными занимать ответственные посты на своих территориях, - отметит первый замглавы региона.

Напомним, жители Краснодарского края могут проголосовать в течение трех дней – 9, 10 и 11 сентября – с 8:00 до 20:00. Всего в регионе насчитывается 4,3 миллиона избирателей, из которых почти 57 тысяч поучаствуют в выборах впервые.