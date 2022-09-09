Жительница Майкопа лишилась 1,7 млн рублей из-за интернет-сервиса для быстрого заработка

Женщина поняла, что столкнулась с мошенниками, когда потеряла все деньги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Майкопа лишилась 1,7 млн рублей из-за мошенничества. Женщина нашла сервис для быстрого заработка в интернете.

- В середине июля текущего года 43-летняя местная жительница обнаружила сервис, предоставляющий возможность крупного заработка путем вложения денег в электронные торги и осуществления ставок на бирже, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее. - Спустя считанные минуты после оформления заявки потерпевшей начали звонить неизвестные, которые представлялись менеджерами и посредниками при сопровождении сделок.

Злоумышленникам удалось убедить женщину вложить деньги в торги, убеждая, что вклад быстро принесет крупную прибыль. Для отслеживания полученных бонусов она даже скачала приложение. Аферисты делали все, чтобы женщина переводила денежные средства дальше.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», потерпевшая даже взяла реальный кредит для вложения в торги. По данному факту проводятся мероприятия для установки причастных лиц.