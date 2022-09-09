Глава Анапы Василий Швец проголосовал на выборах депутатов ЗСК Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Анапы проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва. Василий Швец посетил избирательный участок в Городском театре, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Сегодня в регионе выбирают представителей в краевой парламент от всех муниципалитетов, в том числе от Анапы. Очень важно всем избирателям прийти на участки, проголосовать и выбрать тех депутатов, которые будут строить будущее Краснодарского края следующие 5 лет, - отметил глава города-курорта.

Напомним, на Кубани 9 сентября открылись более 2,8 тысячи избирательных участков. Жители могут проголосовать в течение трех дней с 8:00 до 20:00.