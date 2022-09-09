ВТБ на Кубани удвоил выдачу ипотеки

За восемь месяцев 2022 года ВТБ на Кубани выдал 6,8 тыс. жилищных кредитов на сумму свыше 30 млрд рублей. Объем ипотечных сделок вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Спрос растет четвертый месяц подряд.

С января по август около 43% выдач ВТБ провел по «семейной ипотеке» – клиенты оформили больше 2,7 тыс. кредитов на 13 млрд рублей. Спрос на нее вырос в 12 раз год к году.

Ипотекой с господдержкой воспользовались 2,7 тыс. жителей региона, объем сделок превысил 13 млрд рублей. Объем продаж увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

В августе банк предоставил региональным заемщикам 5,2 млрд рублей заемных средств (рост +11% к июлю). Восстанавливается интерес к ипотеке на вторичное жилье – с июня доля выросла на 13 п.п., до 22%. Этот показатель растет из месяца в месяц на фоне снижения ставок по базовым программам.

«Рынок ипотеки в России растет уже несколько месяцев подряд, несмотря на традиционный сезонный фактор летних отпусков. В этом году отложенный спрос первого квартала «драйвит» выдачи наряду с продлением госпрограмм и снижением ставок по базовым банковским продуктам. По итогам восьми месяцев объем продаж превысил 2,6 трлн рублей – это ниже, чем в прошлом году, но при этом значительно выше результатов 2019-2020 гг. При этом август стал переломным месяцем для рынка вторичного жилья, спрос на который впервые за долгое время превысил льготные программы. Ипотека возвращается к своему равновесному значению, что обещает уверенный органический рост рынка осенью-зимой этого года», — комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

В целом по стране клиенты ВТБ за восемь месяцев оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей, ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых.

По основной программе господдержки средства можно получить под 6,7%. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых.