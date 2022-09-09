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Общество9 сентября 2022 11:37

ВТБ на Кубани удвоил выдачу ипотеки

За восемь месяцев выдали 6,8 тысяч жилищных кредитов на сумму свыше 30 млрд рублей

За восемь месяцев 2022 года ВТБ на Кубани выдал 6,8 тыс. жилищных кредитов на сумму свыше 30 млрд рублей. Объем ипотечных сделок вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Спрос растет четвертый месяц подряд.

С января по август около 43% выдач ВТБ провел по «семейной ипотеке» – клиенты оформили больше 2,7 тыс. кредитов на 13 млрд рублей. Спрос на нее вырос в 12 раз год к году.

Ипотекой с господдержкой воспользовались 2,7 тыс. жителей региона, объем сделок превысил 13 млрд рублей. Объем продаж увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

В августе банк предоставил региональным заемщикам 5,2 млрд рублей заемных средств (рост +11% к июлю). Восстанавливается интерес к ипотеке на вторичное жилье – с июня доля выросла на 13 п.п., до 22%. Этот показатель растет из месяца в месяц на фоне снижения ставок по базовым программам.

«Рынок ипотеки в России растет уже несколько месяцев подряд, несмотря на традиционный сезонный фактор летних отпусков. В этом году отложенный спрос первого квартала «драйвит» выдачи наряду с продлением госпрограмм и снижением ставок по базовым банковским продуктам. По итогам восьми месяцев объем продаж превысил 2,6 трлн рублей – это ниже, чем в прошлом году, но при этом значительно выше результатов 2019-2020 гг. При этом август стал переломным месяцем для рынка вторичного жилья, спрос на который впервые за долгое время превысил льготные программы. Ипотека возвращается к своему равновесному значению, что обещает уверенный органический рост рынка осенью-зимой этого года», — комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

В целом по стране клиенты ВТБ за восемь месяцев оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей, ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых.

По основной программе господдержки средства можно получить под 6,7%. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых.