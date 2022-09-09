Сочи стал самым популярным направлением для путешествий с детьми в бархатный сезон

Сочи стали чаще выбирать для отдыха. Фото: Иван ВИСЛОВ

Россияне стали чаще всего выбирать Сочи для путешествия с детьми в бархатный сезон. По данным исследования, около 27% забронировали билеты на самолет на курорт. По сравнению с 2021 годом спрос вырос на 8%.

- На втором месте по числу бронирования авиабилетов оказалась Москва — 25,5% от общего числа бронирований, - сообщили в интернет-портале “Известия”.

Стоит отметить, что третье место заняла северная столица. Санкт-Петербург выбирают 10,5% отдыхающих.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в ж/д направлениях лидирует также Сочи. Курорт выбирают 13% россиян. По сравнению с прошлым годом спрос увеличился на 43%.