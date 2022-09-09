Женский волейбольный клуб создали в спорткомплексе Анапы

Женский волейбольный клуб «Динамо-Анапа» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Женский волейбольный клуб создали на базе спорткомплекса Анапы. «Динамо-Анапа» основали на базе учреждения «Волейград», сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Тренировать новый клуб будет Алексей Гатин. Уточняется, что спортсмены будут проводить матчи не только в местном спорткомплексе. Волейболистки начнут выстраивать весь тренировочный процесс.

- Такой специализированный центр подготовки мастеров классического и пляжного волейбола, как «Волейград», повысит шансы новой команды на победы в крупных турнирах. Учитывая, что в крае этот вид спорта развивается довольно успешно, то команда в будущем может пополняться местными игроками, - сказал министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко.

Первый официальный матч клуба прошел в Туле в рамках предварительного этапа Кубка России. 10 сентября «Динамо-Анапа» в 17:00 сыграет с волейбольным клубом "ЮЗГУ-Атом" из Курской области, а 11 сентября в 13:00 - с командой «Липецк».