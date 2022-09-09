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Общество9 сентября 2022 11:47

В Майкопе отменили воскресную ярмарку

На улицах города можно приобрести недорогую и качественную продукцию
Валерия ГОДОВНИКОВА
Торговые ряды будут открыты до 14 часов

Торговые ряды будут открыты до 14 часов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопе ярмарка выходного дня откроется только в субботу. 11 сентября торговых рядов по улице Советской не будет.

- Приглашаем жителей и гостей города Майкопа посетить ярмарки выходного дня 10 сентября, в субботу. Торговые ряды будут расположены по улице Советской между улицей Победы и переулком Красноармейским, а также по улице Димитрова от улицы Чкалова до улицы Юннатов, - отметили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», представленные товары по ценам будут ниже рыночных. Покупателей ждет большой ассортимент продукции, а также больше местных товаропроизводителей.