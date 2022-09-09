Более 9 тысяч соцконтрактов на 973 млн рублей заключили жители Кубани с начала года

В 2021 году жители Кубани подписали 10 тысяч 542 социальных контракта Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 9 тысяч социальных контрактов заключили жители Кубани с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Подписать соцконтракт на господдержку могут жители, чей доход не превышает прожиточный минимум. Так, с января уже заключено 9107 соглашений на более чем 973 миллиона рублей.

Всего на программу в 2022 году выделили более 1,1 миллиарда рублей. К концу декабря в регионе планируют заключить почти 10 тысяч контрактов.

Так, 4158 соглашений подписаны на поиск работы, 2146 – на открытие своего дела,725 – на личное подсобное хозяйство и 2078 – на другие цели.

- С 1 июля единовременные выплаты по соцконтракту на развитие индивидуального предпринимательства и ведение личного подсобного хозяйства увеличили на 100 тысяч рублей. Максимальный размер помощи начинающим предпринимателям составляет 350 тысяч рублей, на развитие подсобного хозяйства – 200 тысяч рублей, - сообщили в краевом министерстве труда и социального развития.

Для поиска работы по соцконтракту государство оплачивает обучение до 30 тысяч рублей и обеспечивает выплатами на период прохождения – не более трех месяцев.

Напомним, в 2021 году жители Краснодарского края подписали 10 тысяч 542 социальных контракта.