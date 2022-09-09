Специалисты клиники Эмбрио принимают участие в крупнейшей конференции по репродуктивным технологиям

Фото: Эмбрио

Специалисты клиники Эмбрио регулярно проходят повышение квалификации и посещают профессиональные мероприятия для обмена опытом с коллегами. Одно из таких мероприятий — международная конференция Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ) «Репродуктивные технологии сегодня и завтра». В этом году конференция проходит в Казани: с 7 по 10 сентября более тысячи репродуктологов, эмбриологов, андрологов обсуждают репродуктивную медицину в России и мире.

Фото: Эмбрио

— Конференция РАРЧ — это крупнейшее и важнейшее событие для специалистов нашей сферы. Мы ждем эту грандиозную встречу, чтобы обменяться мнениями по всем спорным вопросам репродуктологии, послушать выступления коллег из-за рубежа, поделиться своим опытом. Но самое главное — это отчет РАРЧ по результативности программ вспомогательных репродуктивных технологий, объединяющий отчеты российских клиник лечения бесплодия, входящих в регистр РАРЧ, – говорит о конференции директор клиники ЭКО и репродукции Эмбрио г. Краснодар, к.м.н. Ирина Лукошкина. — Наши клиники Эмбрио в Краснодаре и Сочи сдают свои данные для этого отчета с самого первого года работы. Это очень важно, потому что позволяет постоянно совершенствовать наши собственные результаты, а они у нас всегда выше средних. Мы постоянно следим за всеми новыми тенденциями, за выходом новейшего оборудования. Сейчас для нас особенно интересен блок о новых технологиях в эмбриологических лабораториях, опыт коллег в использовании системы Эмбриоскоп+ и таймлапс-технологий, так как в этом году мы стали первой и единственной на Юге России клиникой ЭКО, использующей инкубатор новейшего поколения Эмбриоскоп.

Лицензия № ЛО-23-01-012002 от 31.01.2018

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