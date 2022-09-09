Почетный гражданин Сочи Павел Сюткин проголосовал на выборах в ЗСК на дому

Павел Сюткин одним из первых на курорте проголосовал на дому. Фото: администрация Сочи

В Краснодарском крае с 9 по 11 сентября проводятся выборы депутатов в ЗСК седьмого созыва. В Сочи открыли избирательные участки. Свой голос уже отдал мэр города Алексей Копайгородский. Почетный гражданин Сочи Павел Сюткин одним из первых на курорте проголосовал на дому.

- Очень важно выбрать самых достойных кандидатов для эффективного управления. Мы знаем тех, кого мы выбираем, их возможности и то, что они с честью исполнят наши наказы, - заявил Павел Сюткин.

Почетный гражданин Сочи заявил, что в выборах должны участвовать все жители края.