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Общество9 сентября 2022 12:03

Почетный гражданин Сочи Павел Сюткин проголосовал на выборах в ЗСК на дому

Голосование продлится до 11 сентября
Ангелина НАЗАРЧУК
Павел Сюткин одним из первых на курорте проголосовал на дому. Фото: администрация Сочи

Павел Сюткин одним из первых на курорте проголосовал на дому. Фото: администрация Сочи

В Краснодарском крае с 9 по 11 сентября проводятся выборы депутатов в ЗСК седьмого созыва. В Сочи открыли избирательные участки. Свой голос уже отдал мэр города Алексей Копайгородский. Почетный гражданин Сочи Павел Сюткин одним из первых на курорте проголосовал на дому.

- Очень важно выбрать самых достойных кандидатов для эффективного управления. Мы знаем тех, кого мы выбираем, их возможности и то, что они с честью исполнят наши наказы, - заявил Павел Сюткин.

Почетный гражданин Сочи заявил, что в выборах должны участвовать все жители края.