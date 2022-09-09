В 2021 году для больницы закупили 2,5 тысячи медицинских аппаратов Фото: t.me/minkovaanna23

Новое медоборудование устанавливают в городской больнице Горячего Ключа. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

В том числе для медучреждения закупили компьютерный томограф.

- Он позволит обследовать головной мозг, позвоночник, легкие, печень, почки, поджелудочную железу, надпочечники, легочную артерию, сердце и ряд других органов. Врачи на ранних стадиях смогут выявить травмы, опухоли, поражения сосудов, заболевания позвоночника и назначить своевременное лечение, - отметила замглавы региона.

Перед закупкой нового оборудования городскую больницу Горячего Ключа капитально отремонтировали. В прошлом году для медучреждения закупили 2,5 тысячи медицинских аппаратов, в том числе 7 компьютерных томографов. За год врачи провели уже более 120 тысяч обследований.