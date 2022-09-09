Жители юга и Северного Кавказа в 6,5 раз чаще стали пользоваться сервисом рассрочки «Покупай со Сбером»

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

По итогам 8 месяцев с помощью сервиса рассрочки «Покупай со Сбербанком» жители ЮФО и СКФО приобрели товаров или услуг на 670 млн рублей, что в 6,5 раз больше, чем годом ранее.

Активнее всего на юге услугой пользуются жители Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья. А среди республик Северного Кавказа – Дагестан, Осетия и Ингушетия.

На сегодняшний день к программе POS-кредитования в Юго-Западном банке подключено более 4 тысяч торговых точек и их число постоянно растет. Наиболее популярными категориями для POS-кредитования являются магазины бытовой техники, строительных материалов и салоны сотовой связи.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Одна из главных причин роста популярности POS-кредитования – лёгкость и удобство его оформления. Кредит на покупку товара суммой до 300 тысяч рублей можно получить прямо на кассе магазина. Весь процесс занимает не более 5 минут, а для его получения требуется только банковская карта. Это выгодно как покупателям, так и компаниям-партнерам. Благодаря «Покупай со Сбербанком» жители юга и Северного Кавказа могут не откладывать покупку, а торговые организации увеличивают средний чек и объем продаж».

Для оформления рассрочки на кассе магазина, подключенной к сервису, необходимо сообщить о своем желании продавцу и иметь при себе банковскую карту Сбербанка. Покупателю необходимо ввести ПИН-код в платежном терминале для безналичной оплаты, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку и подписать договор с помощью цифровой подписи.