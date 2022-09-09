Адыгея направила в Геническ более 200 экземпляров книг Фото: t.me/muratkumpilov

Адыгея направила еще один конвой гуманитарной помощи в Геническ. В этот раз республика отправила более 200 экземпляров книг.

- Местная городская библиотека пополнилась художественной, исторической и детской литературой, книгами по краеведению, в том числе о природе Северо-Западного Кавказа, культуре и традициях адыгов, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кроме того, власти Адыгеи помогают Геническу в благоустройстве территорий и оказании медицинской помощи. Специалисты из республики провели диспансеризацию для более четырех тысяч местных жителей.