Более 2000 наблюдателей работают на выборах в ЗСК в Сочи

В Сочи проходят выборы. Фото: администрация Сочи

В России начались выборы депутатов ЗСК седьмого созыва. В Сочи соблюдение прав голосования контролируют более 2000 наблюдателей. Стоит отметить, что был организован оперштаб в Краснодарском крае. В каждом районе Сочи ход выборов контролируют четыре мониторинговые группы.

- В течение трех дней голосования общественный контроль выборов Законодательного собрания Краснодарского края обеспечивают независимым контролем представители гражданского общества,- сообщил член Общественной палаты Сочи Виктор Арбатов.

К слову, на курорте открыто 244 избирательных участка. Отдать свой голос могут более 350 тысяч сочинцев. Выборы пройдут до 11 сентября.