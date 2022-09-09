Общая активность на выборах по региону к трем часам дня составила 9,9% Фото из архива КП

На Кубани явка на выборах к трем часам дня 9 сентября составила 9,9%. Такие данные озвучили в избирательной комиссии Краснодарского края.

По информации избиркома Кубани, к 15:00 свой выбор сделали 430 тысяч 904 жителя. Общая активность на выборах по региону к этому времени составила 9,9%.

Напомним, 9 сентября на Кубани стартовали выборы 2022 года. В 8:00 в регионе открылись более 2,8 тысячи избирательных участков.

В течение трех дней - с 9 по 11 сентября - в регионе выберут депутатов ЗСК седьмого созыва, депутатов четырех представительных органов муниципалитетов, глав 66 сельских и городских поселений. А также запланированы дополнительные выборы депутатов 31 Совета депутатов муниципалитетов.

Жители могут проголосовать с 8:00 до 20:00.