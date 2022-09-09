Фото: Телеграм-канал Игоря Чагаева

Вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев проголосовал на выборах депутатов ЗСК. Замглавы региона подчеркнул, что нынешняя избирательная кампания имеет важное значение для будущего жителей края.

- В последующие 5 лет вновь избранные депутаты будут активно заниматься законотворческой деятельностью, принимать бюджет края, определять его социально-экономическое развитие, решать насущные проблемы региона и его жителей, - отметил Чагаев.

Жители Краснодарского края будут выбирать депутатов в ЗСК три дня - 9, 10 и 11 сентября. региональный парламент будет сформирован из 70 человек, 45 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам, еще 25 - по краевому избирательному округу.