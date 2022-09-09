Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре завершился полуфинал конкурса «Лидеры Кубани». Участникам предстояло пройти несколько испытаний на умение решать управленческие задачи, противостоять стрессу и работать в команде.

– Кадровый конкурс «Лидеры Кубани» в первую очередь нацелен на то, чтобы выявить самых инициативных бизнесменов Краснодарского края, – сказал руководитель департамента инвестиций и развития МСП по региону Василий Воробьев.

В финал отраслевого трека «Бизнес» вышли 10 человек. Победители смогут занять посты на государственной, гражданский и муниципальной службе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кадровый конкурс «Лидеры Кубани» проводят по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева с 2018 года. В этом году профессиональное состязание проходит по десяти направлениям: «Бизнес», «Комфортная среда», «Экономика и финансы», «ЖКХ и транспорт», «Сельское хозяйство», «Социальная сфера», «Спорт и военная подготовка», «Местное самоуправление», «Индустрия гостеприимства» и «Инфотех».