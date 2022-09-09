На Кубани планируют достроить 17 спортобъектов к концу 2022 года

В районах Кубани строят спорткомплексы, центры единоборств, спортзалы и гребную базу Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани планируют достроить 17 спортивных объектов к концу 2022 года. Об этом сообщили на совещании по вопросам строительства спорткомплексов, фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики.

Сейчас в регионе возводят сразу 17 спортобъектов. Так, новые комплексы появятся в Новороссийске, Выселковском, Динском, Мостовском, Славянском, Туапсинском и Кавказском районах. Центры единоборств возводят в Сочи, Тбилисском, Крымском, Кореновском, Каневском, Кавказском муниципалитетах.

В Ейском районе и в школе станицы Роговской Тимашевского района подготавливают спортзалы, в Темрюке - водно-спортивную гребную базу, а в Тихорецке - зал для занятий легкой атлетикой детско-юношеской спортивной школы «Альтаир».

- У районов порой возникают проблемы, связанные с проектированием: от изысканий до подключения к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций. Без оперативного вмешательства в такие проблемы сроки ввода объектов существенно сдвигаются. Поэтому решать их нужно как можно скорее, не откладывая в долгий ящик. Обращайтесь, мы всегда поможем, - сказал вице-губернатор Евгений Наумов к заместителям глав районов.