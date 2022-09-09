XXI всероссийский форум по кибербезопасности прошел в Сочи Фото: admkrai.krasnodar.ru

XXI Всероссийский форум по кибербезопасности прошел в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участники обсудили вопросы защиты данных в сферах экономики, госсекторе, обороне и военно-промышленном комплексе. Кроме того, представители отрасли рассмотрели обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры, проблемы изменения подходов к управлению предприятиями и бизнес-процессами в новых условиях.

- Такие встречи для участников - возможность быть в курсе последних и грядущих изменений в законодательстве, поделиться практическими примерами реагирования на новые угрозы, обменяться опытом внедрения отечественных систем в сфере кибербезопасности, - отметил замруководителя краевого департамента информатизации и связи Артем Гречишкин.

Уточняется, что по итогам форума по кибербезопасности Оргкомитет ИнфоБЕРЕГ-2022 создаст резолюцию. В ней учтут предложения, идеи и замечания участников. Позже документ направят в аппарат правительства РФ и в профильные органы законодательной и исполнительной власти.