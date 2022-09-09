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Финальные бои международного турнира по боксу пройдут в Краснодаре. Они состоятся в «Баскет-Холле» в субботу, 10 августа.

Отметим, что старт собрал 140 боксеров из 19 стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Это спортсмены в возрасте 17 и 18 лет.

Турнир посвящен памяти воспитанника школы бокса Анапы Николая Павлюкова. В Краснодаре он проходит уже в 13-й раз. И традиционно собирает лучших боксеров со всего земного шара.

Негласно турнир даже считается просмотром в национальные сборные. В 2014 году его выигрывал серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Муслим Гаджимагомедов.

Накануне решающих боев спортсмены встретились с исполняющим обязанности мэра Краснодара Максимом Слюсаревым.