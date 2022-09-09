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Общество9 сентября 2022 14:46

Закупочные цены на пшеницу выросли в портах юга России

За неделю прирост составил 500 рублей за тонну
Оксана КАДОЧНИКОВА
Пшеницу везут на экспорт

Пшеницу везут на экспорт

Фото: Иван МАКЕЕВ

Закупочные цены на пшеницу выросли в портах юга России. Так, стоимость тонны зерна в сентябре увеличилась на 500 рублей. Теперь она достигает 12 тысяч рублей за тысячу килограммов продукции в CPT Новороссийска и 10 200 рублей - на малой воде.

Рост цен подогревают несколько причин - возможное снижение пошлин и спрос на пшеницу со стороны импортеров, пишет портал "Поле.рф".

Вместе с тем в августе экспорт ячменя составил 0,85 млн тонн. Зафиксирован рекордный уровень валового сбора этой культуры за последние 13 лет. Такой картине способствует низкая конкуренция стран Евросоюза и Украины.

Отметим, что на 5 сентября в России убрано 80% площадей с пшеницей, это составило 90 млн тонн в бункерном весе. По оценке экспертов, в этом году сбор может составить 99,3 млн тонн.