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Общество9 сентября 2022 16:22

В Славянске-на-Кубани обнаружили факт регистрации на выборы умершего жителя

Имя попало в списки по ошибке
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани обнаружили факт регистрации умершего избирателя на выборах Фото из архива КП

На Кубани обнаружили факт регистрации умершего избирателя на выборах Фото из архива КП

На одном из избирательных участков Кубани обнаружили регистрацию умершего жителя. Как выяснилось, имя гражданина попало в списки по ошибке.

Ситуация произошла на одном из участков в Славянске-на-Кубани. К одному из жителей города приехали на дом, чтобы он сделал свой выбор. Однако оказалось, что ранее проживавшего здесь избирателя уже нет в живых.

Как выяснилось, 4 сентября в УИК 42-22 пришла местная жительница. Женщина хотела внести имена семьи, в которой ранее проживал умерший, в списки для организации выборов на дому. Но на тот момент уставшая жительница по ошибке продиктовала всех избирателей, в том числе умершего.

- Заявление, которое гражданин должен заполнять перед получением бюллетеня перед выездным голосованием для экономии времени, было предварительно заполнено без подписи и паспортных данных голосующего. Бюллетень выдан не был, нарушения законодательства нет, - сообщил член Общественной палаты Краснодарского края Эдуард Идрисов.

Напомним, выборы 2022 на Кубани стартовали 9 сентября. В 8:00 в регионе открылись более 2,8 тысячи избирательных участков. Жители могут проголосовать в течение трех дней – 9, 10 и 11 сентября – с 8:00 до 20:00.