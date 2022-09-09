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Общество9 сентября 2022 15:07

В Краснодарском крае 9 сентября закончилась сильная засуха

Она продлилась 21 день в Усть-Лабинском районе
Оксана КАДОЧНИКОВА
Засуха закончилась.

Засуха закончилась.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае 9 сентября закончилась сильная засуха. Она продлилась 21 день в Усть-Лабинском районе и почти неделю в Староминском и Приморско-Ахтарском районах.

- Атмосферная засуха прекратилась из-за понижения температуры воздуха с +30...+36 градусов до +20 градусов, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сухая погода без дождей плохо сказалась на состоянии кукурузы и сахарной свеклы. В указанных районах возможно снижение урожайности.