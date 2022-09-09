Евгений Наумов проголосовал в поселке Березовом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Кубани Евгений Наумов проголосовал на выборах в Законодательное собрание. Он посетил избирательный участок №22-07 в поселке Березовом.

- На протяжении трех дней мы выбираем тех, кто будет отвечать за развитие края в следующие пять лет. Наше избирательное право прийти на участок и отдать свой голос за достойного кандидата. Его необходимо реализовать каждому жителю региона, - сообщил Евгений Наумов.

Уточняется, что избирательный процесс организован по всем требованиям безопасности. Более 2,8 тысячи избирательных участков работает в регионе.

На Кубани с 9 по 11 сентября выбирают депутатов Законодательного собрания, четырех представительных органов муниципальных образований. Также глав двух городских и 64 сельских поселений в 30 муниципальных районах. Кроме того, проходят дополнительные выборы 68 депутатов 31 представительного органа муниципальных образований.