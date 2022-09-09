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Общество9 сентября 2022 16:09

На Кубани начальника отдела МВД России привлекли к административной ответственности

Руководитель отдела долгое время не исполнял требования прокурора
Мария ЧАЛАЯ
В Брюховецком районе начальника отдела МВД России привлекли к административной ответственности.

В Брюховецком районе начальника отдела МВД России привлекли к административной ответственности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани начальника отдела МВД России по Брюховецкому району привлекли к административной ответственности. Он долгое время не исполнял требования прокурора.

- Прокуратура провела проверку исполнения уголовно-процессуального законодательства. Было установлено, что начальником отдела в течение длительного времени не обеспечено принятие законного и обоснованного решения подчиненными сотрудниками по материалу проверки о причинении гражданину вреда здоровью группой лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что за неисполнение требований прокурора начальник отдела МВД России привлечен к административной ответственности.

С целью защиты права потерпевшего прокурор возбудил дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения начальник отдела МВД России привлечен судом к административной ответственности. Кроме того, ему назначен штраф 3 тысяч рублей.