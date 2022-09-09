Сергей Болдин пришел на избирательный участок с дочерью. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Кубани Сергей Болдин проголосовал на выборах депутатов ЗСК. На избирательный участок в Краснодаре он пришел вместе с дочерью.

- В регионе многое сделано для сохранения кубанских земель. За последние годы приняли меры, которые защищают земли сельскохозяйственного назначения от стихийной застройки. Также они направлены на учет и придание особого статуса виноградопригодным землям, предотвращение дробления плодородных пахотных земель на мелкие участки, - сообщил Сергей Болдин.

Уточняется, что среди недавних нововведений появилась возможность получения в аренду земли крестьянскими фермерскими хозяйствами без торгов.

На Кубани завершаются 102 избирательные кампании. Самая значимая из них - выборы депутатов Законодательного собрания VII созыва.