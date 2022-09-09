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Карта Кубани9 сентября 2022 17:13

Под Новороссийском мужчина сорвался со скалы

Он падал более 10 метров
Мария ЧАЛАЯ
В поселке Алексино мужчина сорвался со скалы. Фото: Алексей Одеров.

В поселке Алексино мужчина сорвался со скалы. Фото: Алексей Одеров.

Под Новороссийском мужчина сорвался со скалы. Несчастный случай произошел в районе очистных сооружений в поселке Алексино.

- Поступил вызов о том, что мужчина упал со скалы и нужна наша помощь. Он падал с высоты порядка десяти метров, - сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что спасатели выехали на место и совместно с медиками и очевидцами перенесли пострадавшего к автомобилю скорой медицинской помощи.