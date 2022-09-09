В Краснодаре пройдет XIII международный турнир по боксу. Фото: Станислав Телеховец

В Краснодар прибыли спортсмены из 19 стран для участия в соревнованиях по боксу. 140 юниоров будут состязаться на XIII Международном турнире по боксу памяти Николая Павлюкова.

- Для города международный турнир по боксу является отличной возможностью наладить международные связи. А для молодых атлетов — это проверка своих сил, - сообщил и. о. главы Краснодара Максим Слюсарев.

Гости краевой столицы отметили, что Краснодар динамично развивается. Это город, который сочетает в себе прекрасную инфраструктуру и зеленые зоны.

Встреча завершилась общей фотографией всех участников.