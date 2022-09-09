Первый день выборов прошел в соответствии с требованиями законодательства. Фото: t.me/izbirkomkuban

На Кубани завершился первый день выборов. Он длился с 8:00 до 20:00 и прошел в соответствии с требованиями законодательства.

- Хранение избирательных бюллетеней обеспечивают избирательные комиссии. Они находятся в переносных и стационарных ящиках для голосования. После завершения голосования 9 сентября помещаются членами УИК в присутствии наблюдателей и представителей СМИ в специальные сейф-пакеты, - сообщила Избирательная комиссия Краснодарского края.

Уточняется, что специальные сейф-пакеты с избирательными бюллетенями на участках перемещают в металлические шкафы для хранения, которые закрывают и опечатывают. Каждый из шкафов круглосуточно находится под видеонаблюдением.

По итогам первого дня голосования сейф-пакеты с бюллетенями вскроют в присутствии наблюдателей члены участковых избирательных комиссий. Это произойдет после 20:00 11 сентября при подсчете голосов.