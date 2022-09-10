Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Семь предприятий Кубани победили в конкурсе применения бережливых технологий. Участники состязались в региональном конкурсе «Путь к совершенству». Он проходил в два этапа.

Сначала члены конкурсной комиссии дали предварительную оценку предприятий. После этого выезжали на производственные площадки и анализировали внедрение технологий бережливого производства в рабочий процесс.

- Основными задачами конкурса являются выявление и тиражирование лучших практик. Важно, что технологии бережливого производства становятся популярными. Они находят реальный отклик, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Уточняется, что победителем конкурса «Путь к совершенству» стал: «Кубанский комбинат хлебопродуктов». Он также получил «золотой» уровень внедрения технологий бережливого производства в хозяйственную деятельность. Второе место заняла компания «ТД-холдинг». Третье досталось «Краснодар Водоканал».

Обладателями «серебряного» уровня стали предприятия Тепличный комплекс «Зеленая Линия», «Кондитер Кубани», «ПищТех». Бронзовым победителем оказалась компания «Электросевкавмонтажиндустрия».

Лидеры конкурса представят край на федеральном уровне.