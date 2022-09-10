Свыше 19,5% жителей Кубани проголосовали в первый день выборов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Свыше 19,5% избирателей проголосовали в первый день выборов на Кубани. Это 843 527 человек, сообщает пресс-служба администрации региона.

Отметим, что в регионе продолжаются сразу 102 избирательные кампании. Основная – выбор депутатов Законодательного собрания Краснодарского края.

Напомним, что на Кубани развернулось свыше 2,8 тысячи участков. На протяжении трех с дней – с 9 по 11 сентября включительно – они работают с 8:00 до 20:00.

Также в регионе функционирует центр наблюдения за выборами. На время голосования он работает круглыми сутками. Посетить его может любой желающий, достаточно лишь оставить заявку.