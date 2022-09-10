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Второй день голосования начался в Краснодаре. В краевом центре развернулись свыше 390 участков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что в столице Кубани работают 377 постоянных и 15 временных мест для голосования. Они распахнули двери в 8:00.

- Первый день голосования прошёл спокойно и организованно, серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было. На каждом участке работают наблюдатели, они внимательно следят за ходом голосования, – сказал председатель городской избирательной комиссии Олег Смирнов.

Напомним, что участки работают по 12 часов – с 8:00 до 20:00. Этот график сохранится на протяжении всех трех дней голосования – с 9 по 11 сентября.

Каждый избиратель получит два бюллетеня. В первом он оставит голос за кандидата, во втором – за партию. За порядком на выборах следят почти 5,7 тысячи наблюдателей.

Причем отдать голос можно, не выходя из дома. Для этого необходимо оформить заявку в избирательной комиссии. Сделать это требуется до 14:00 воскресенья, 11 сентября.