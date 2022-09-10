Более 200 ярмарок выходного дня прошли в Краснодаре с начала 2022 года

На ярмарках можно купить фермерские продукты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре с начала года было организовано уже более 200 ярмарок выходного дня. Рынки традиционно открылись на 5 площадках в субботу, 10 сентября. Ярмарки работают с 08:00 до 15:00. На них можно купить фермерские продукты.

- В ярмарках принимают участие около 600 сельхозпроизводителей из 16 районов края, они привезли 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных и произведенных на Кубани, - заявили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ярмарки открыли на улицах Одесская, Бургасская, Восточно-Кругликовская, Героя Яцкова и Архитектора Ишунина. Стоит отметить, что на рынках выходного дня свою продукцию продают фермеры из Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского, Тимашевского районов.