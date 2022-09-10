Фото: t.me/timashevsk_adm

60 избирательных участков открылись в Тимашевском районе во второй день голосования. Они распахнули двери в 8:00.

Напомним, что три дня – с 9 по 11 сентября – жители Кубани выбирают депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края. Только в Тимашевске отдать голоса можно на 31 участке.

- Я призываю земляков выполнить гражданский долг — прийти на выборы и отдать голос за кандидата, который, по вашему мнению, должен представлять интересы Тимашевского района в краевом парламенте, – рассказал мэр города, Николай Панин.

Местные жители приходят на участки даже семьями и рабочими коллективами. А самым молодым избирателям организаторы дают памятные сувениры.

На каждом участке дежурят наблюдатели и волонтеры. Они следят за порядком и помогают местным жителям, в том числе людям с ограниченными физическими возможностями. Для них созданы необходимые условия для голосования.