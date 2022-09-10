В Тбилисском районе Кубани на выборах депутатов ЗСК проголосовал самый пожилой избиратель

100-летняя женщина проголосовала на выборах. Фото: https://t.me/Ilin_Evgeny

В Краснодарском крае стартовал второй день выборов депутатов ЗСК седьмого созыва. В Тбилисском районе Краснодарского края 10 сентября отдала свой голос Фиодосия Тищенко. Женщине - 100 лет. Это самый пожилой избиратель.

- Фиодосия Михайловна вместе со своей дочерью посетила избирательный участок и отдала свой голос в пользу одного из кандидатов и одной из представленных фракций, - сообщил глава Тбилисского района Краснодарского края Евгений Ильин.

Ранее сообщалось, что свыше 19,5% жителей Кубани проголосовали в первый день выборов. Это более 800 тысяч человек.