Глава Тимашевска проголосовал на выборах в Законодательное собрание

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Глава Тимашевска Николай Панин проголосовал на выборах в Законодательное собрание. Он отдал голос в родном городе.

Напомним, что на Кубани открылись свыше 2,8 тысячи избирательных участков, в том числе 60 – в Тимашевском районе и 31 – в самом городе.

- Эти дни очень важны для будущего Кубани. Мы решаем, кто будет представлять наши интересы в региональном парламенте, кто будет помогать муниципалитетам на краевом уровне. От этого выбора зависит дальнейшая жизнь жителей Тимашевска и Тимашевского района, – подчеркнул мэр.

Он добавил, что участие в выборах – долг каждого гражданина. Напомним, что голосование за депутатов Законодательного собрания Краснодарского края началось накануне, 9 сентября. Продлится оно до воскресенья, 11-го числа.

Напомним, что отдать свой голос можно и на участке, и на дому. Для этого необходимо оставить заявку в закрепленную избирательную комиссию. Причем сделать это нужно до 14:00 11 сентября.