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Общество10 сентября 2022 7:06

Вице-губернатор Кубани Александр Власов проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Александр Власов посетил избирательный участок в Гулькевичах
Ангелина НАЗАРЧУК
Вице-губернатор Кубани отдал свой голос на выборах. Фото: администрация региона

Вице-губернатор Кубани отдал свой голос на выборах. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае стартовал второй день выборов депутатов ЗСК. Вице-губернатор Кубани Александр Власов 10 сентября отдал свой голос на избирательном участке в Гулькевичах.

- Голосование на выборах – это долг и обязанность каждого жителя и патриота Кубани. Уверен, жители Краснодарского края проявят свою гражданскую позицию и отдадут голоса за достойных кандидатов, - заявил Александр Власов.

Стоит отметить, что выборы проходят до 11 сентября. В Краснодарском крае находится около 4,3 млн избирателей. При этом более 57 тысяч жителей региона проголосуют впервые.