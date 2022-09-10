Вице-губернатор Кубани Александр Власов проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Вице-губернатор Кубани отдал свой голос на выборах. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае стартовал второй день выборов депутатов ЗСК. Вице-губернатор Кубани Александр Власов 10 сентября отдал свой голос на избирательном участке в Гулькевичах.

- Голосование на выборах – это долг и обязанность каждого жителя и патриота Кубани. Уверен, жители Краснодарского края проявят свою гражданскую позицию и отдадут голоса за достойных кандидатов, - заявил Александр Власов.

Стоит отметить, что выборы проходят до 11 сентября. В Краснодарском крае находится около 4,3 млн избирателей. При этом более 57 тысяч жителей региона проголосуют впервые.