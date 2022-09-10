Таксисты блокируют проезд автомобилей из аэропорта Сочи

Люди не могли выехать из воздушной гавани. Фото: Олег УМАРОВ

В аэропорту Сочи около 21:00 9 сентября образовалась многокилометровая пробка. Люди не могли выехать из воздушной гавани. Десятки автомобилей встали перед шлагбаумом.

- Сочинские таксисты парализовали выезд из аэропорта. Это уже третий случай создания массовой пробки на выездах. Причина банальна — отказ платить за время пребывания, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Стоит отметить, что водители такси начали просто блокировать выезды. Они специально ставят свои автомобили рядом с шлагбаумом. А когда начинают образовываться пробки, то вынуждают аэропорт выпускать их бесплатно.

- Фактически таксисты блокируют деятельность крупнейшего аэропорта юга, нанося экономический ущерб одному из крупнейших транспортных объектов Сочи, - заявили в пресс-службе аэропорта Сочи.

К слову, сотрудники аэропорта обращаются в полицию. Таксистам могут запрещать въезд на парковку.