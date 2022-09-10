Концерты «Уличной сцены» состоятся в Фестивальном и Юбилейном микрорайонах

В Краснодаре организуют концерты «Уличной сцены». Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Краснодаре организуют концерты «Уличной сцены». Они будут проходить в Фестивальном и Юбилейном микрорайонах с 10 по 11 сентября.

- На выходных в Фестивальном и Юбилейном микрорайонах пройдут концерты молодежного проекта «Уличная сцена». Принять в них участие и продемонстрировать публике свои таланты смогут все желающие, - отметили в пресс-службе Краснодара.

В сквере Фестивальном концерт пройдет 10 сентября с 17:00 до 18:30. Перед жителями города будут выступать студенты Академии творчества PROТАЛАНТ.

А в воскресенье, 11 сентября, концерт пройдет на Платановом бульваре. Здесь будет выступать певица Ула Диринг. Мероприятие начнется в 18:00, а завершится в 20:00.