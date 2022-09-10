Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани станут участниками всероссийского IT-диктанта. Он состоится уже 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что событие будет приурочено ко Дню программиста. Чтобы принять участие в диктанте, нужно пройти регистрацию на портале, перейти в раздел «Смотреть трансляцию» и приступить к выполнению заданий.

- Это прекрасная возможность проверить себя на цифровую грамотность и получить независимую оценку своих знаний. Планирую принять личное участие в ИТ-диктанте, – подчеркнул руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Отметим, что один участник имеет возможность написать диктант не один раз. На выбор ему предложат пять уровней сложности и большой список заданий. В прошлом году его участниками стали свыше 104 000 человек из 83 регионов.