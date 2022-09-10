В Сочи водитель без прав врезался в бетонное ограждение и съехал в кювет

Водитель без прав устроил смертельное ДТП. Фото: https://t.me/gibddsochi

В Лазаревском районе Сочи рядом с аулом Хаджико 9 сентября около 01:50 произошла смертельная авария. За рулем ВАЗ-2107 находился 23-летний парень без водительского удостоверения.

Водитель превысил скорость и не смог справиться с управлением. В результате автомобиль врезался в столб ЛЭП и бетонное ограждение. После чего машина съехала в кювет.

- В результате ДТП пассажир 2001 года рождения скончался на месте, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, водителя госпитализировали в больницу на скорой помощи.