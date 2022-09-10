Руководитель «Молодой Гвардии» Юрий Костомаха принял участие в выборах депутатов ЗСК

Юрий Костомаха проголосовал на выборах.

В Краснодарском крае 10 сентября стартовали выборы депутатов ЗСК седьмого созыва. В субботу свой голос отдал руководитель общественного движения «Молодая Гвардия» Юрий Костомаха.

- На выборы всегда – как на праздник, особенно приятно, что уже не первый год есть возможность голосовать три дня, - отметил Юлий Костомаха.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Кубани Александр Власов проголосовал на выборах депутатов ЗСК. Чиновник посетил избирательный участок в Гулькевичах.