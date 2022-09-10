На Кубани построят школу на 1100 мест в станице Марьянской

На Кубани появится новая школа. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае построят школу на 1100 мест. Новое учебное учреждение появится в станице Марьянской Красноармейского района. Школу возведут на улице Просвещения, 9.

- Проект учебного учреждения получил положительное заключение экспертизы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в школе будет большой актовый зал, столовая, спортзал, медкабинет, кабинет психолога и библиотека. Территорию вокруг учебного заведения благоустроят. Появятся игровые и спортивные площадки.