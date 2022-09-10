На Кубани за сутки выявили 1662 новых случая заболевания COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние сутки жители Кубани сдали 1662 положительных теста на коронавирус. Самым зараженным городом региона стал Краснодар. Здесь инфекцию выявили у 564 человек. Еще у 99 местных жителей подтвердился диагноз в Новороссийске. Замкнул тройку антирейтинга Сочи. На побережье Черного моря заболели 88 пациентов.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 5454, – добавили в оперштабе региона.

Напомним, что лучший способ избежать заражения ковидом – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже два года.