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Общество10 сентября 2022 9:34

На избирательных участках Краснодара выступят творческие коллективы 11 сентября

Выступления пройдут на 43 участках
Ангелина НАЗАРЧУК
Творческие коллективы выступят в Краснодаре. Фото: администрация Краснодара

Творческие коллективы выступят в Краснодаре. Фото: администрация Краснодара

В Краснодарском крае 10 сентября стартовал второй день выборов депутатов ЗСК седьмого созыва. В Краснодаре открылись 390 избирательных участков. К слову, на 43 из них выступят творческие коллективы в третий день голосования - 11 сентября.

- Мы хотим сделать так, чтобы атмосфера на выборах была праздничной, чтобы у всех, кто пришел на избирательный участок, было хорошее настроение, - сообщила начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, будут выступать творческие коллективы домов и центров культуры, детских школ искусств и библиотек.