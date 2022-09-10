На избирательных участках Краснодара выступят творческие коллективы 11 сентября

Творческие коллективы выступят в Краснодаре. Фото: администрация Краснодара

В Краснодарском крае 10 сентября стартовал второй день выборов депутатов ЗСК седьмого созыва. В Краснодаре открылись 390 избирательных участков. К слову, на 43 из них выступят творческие коллективы в третий день голосования - 11 сентября.

- Мы хотим сделать так, чтобы атмосфера на выборах была праздничной, чтобы у всех, кто пришел на избирательный участок, было хорошее настроение, - сообщила начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, будут выступать творческие коллективы домов и центров культуры, детских школ искусств и библиотек.